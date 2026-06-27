Mở “Không gian sách cộng đồng” tại Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Ngày 27-6, xã Đất Đỏ (TPHCM) tổ chức chương trình Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI năm 2026 và đưa vào hoạt động "Không gian sách cộng đồng" tại Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đơn vị tài trợ tặng 550 đầu sách đến "Không gian sách cộng đồng" tại Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Không gian sách được đặt tại Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Võ Thị Sáu không chỉ đáp ứng nhu đọc sách, giáo dục lịch sử, mà còn giúp thiếu nhi xã Đất Đỏ hiểu thêm về truyền thống quê hương và tấm gương bất khuất của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, việc đưa “Không gian sách cộng đồng” về xã Đất Đỏ nhằm tăng thêm điểm đọc cho trẻ em trong dịp hè, đồng thời tạo môi trường đọc sách lành mạnh, giúp hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Các em học sinh xã Đất Đỏ đọc sách tại chương trình

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành đã trao tặng 550 đầu sách và 80 suất học bổng, 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Đất Đỏ.

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