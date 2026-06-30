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Khám phá 15 lễ hội ý nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh

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Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Bác (2-7-1976 2-7-2026), NXB Trẻ giới thiệu ấn phẩm Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến bạn đọc nhỏ tuổi những thông tin thú vị về 15 lễ hội ý nghĩa của thành phố.

Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh là cuốn sách chung của hai tác giả Lê Đức Quy và Huỳnh Ái Thy, giới thiệu những lễ hội truyền thống có lịch sử lâu đời cùng những lễ hội xuất hiện trong 50 năm trở lại đây.

TPHCM là một vùng đất đặc biệt của phương Nam. Nơi đây có những khu công nghiệp năng động, có cả những vườn cây trĩu quả ngọt lành, những cánh rừng cao su bạt ngàn và những con phố nhộn nhịp ngày đêm. Giữa nhịp sống sôi động ấy, thành phố vẫn luôn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

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"Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh" mang đến 15 lễ hội - 15 nét văn hóa ý nghĩa của thành phố mang tên Bác. Ảnh: NXB TRẺ

Chính sự hòa quyện giữa nét hiện đại và những vẻ đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã tạo nên một dấu ấn rất riêng cho thành phố mang tên Bác. Và những lễ hội diễn ra quanh năm chính là nơi lưu giữ rõ nét nhất những ký ức, niềm tin và tình cảm của con người dành cho vùng đất thân thương này.

Qua từng trang sách, bạn đọc nhỏ tuổi có thể hiểu thêm về những ngày lễ xưa như: Lễ Kỳ Yên, Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu, Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Lễ hội Trùng Cửu ở Nhà Lớn Long Sơn… và những lễ hội mới như: Lễ hội Thiếu nhi, Lễ hội Đường sách Tết, Lễ hội Áo dài…

Quyển sách nằm trong bộ sách Kể chuyện lễ hội, dành cho các em nhỏ từ 6 tuổi trở lên.

QUỲNH YÊN

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Lễ Kỳ Yên Lễ hội Đường sách Tết Nhà Lớn Long Sơn Bà Thiên Hậu Lễ hội Áo dài Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh NXB Trẻ Lê Đức Quy Huỳnh Ái Thy Đức Tả quân Lê Văn Duyệt Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu

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