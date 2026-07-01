Nhớ về ngày 2-7-1976 lịch sử

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), NXB Tổng hợp TPHCM ra mắt ấn phẩm Ngày 2-7-1976: Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh, do tác giả Nam Bộ tuyển chọn.

Sách dày 104 trang, tập hợp những tư liệu, thông tin từ những bài viết của báo chí Thành phố đưa tin về những hoạt động, sự kiện đánh dấu thời khắc lịch sử quan trọng, ý nghĩa khi Thành phố vinh dự mang tên Bác. Cuốn sách lần lượt điểm qua những dấu mốc thời gian quan trọng, gồm: 1946 - 1976 - 2026.

Vào ngày 2-7-1976, Quốc hội nước ta ra Nghị quyết, chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TPHCM.

Ấn phẩm "Ngày 2-7-1976: Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh" được làm theo khổ bỏ túi, giúp độc giả tiện đọc. Ảnh: QUỲNH MY

Năm 2026, trải qua 50 năm, từ ngày chính thức mang tên Bác, TPHCM của hôm nay mở rộng địa giới hành chính, có thêm những xung lực phát triển mới với mục tiêu trong tương lai gần “trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nhiệp công nghiệp hóa đất nước, có vị trí nổi bật ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao” như văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thể hiện.

Những dấu mốc lịch sử 1946 - 1976 - 2026 liên quan đến tên gọi TPHCM được trình bày với các thông tin ngắn gọn, bao quát. Sách được thực hiện với dung lượng mỏng, khổ bỏ túi để độc giả tiện đọc, lưu giữ như một kỷ niệm trọng đại của TPHCM - tròn 50 năm mang tên Bác.

QUỲNH YÊN