Hơn 150 hoạt động tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026

Sáng 26-6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Sở VH-TT TPHCM khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần 6 năm 2026, với hơn 150 hoạt động dành cho thiếu nhi.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng đông đảo phụ huynh và thiếu nhi.

Các em nhỏ thể hiện ca khúc "Mỗi tuần một quyển sách" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: QUỲNH YÊN

Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7, với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm chính gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM; khuôn viên Aeon Mall - Sora Gardens, phường Bình Dương; Nhà truyền thống cách mạng, phường Vũng Tàu.

Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng hội sách cũng diễn ra tại Đường sách TPHCM, Đường sách Thủ Đức và Không gian sách Củ Chi.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026. Ảnh: QUỲNH YÊN

Năm nay, hội sách có sự tham gia của hơn 50 đơn vị, 48 gian hàng sách, cùng hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo và giáo dục kỹ năng dành cho thiếu nhi.

Nhà báo Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và đồng chí Trần Trọng Nhân, Ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn TPHCM, trao tặng "Tủ sách Khăn Quàng Đỏ" đến các đơn vị phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trong thời gian diễn ra hội sách, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động như giao lưu tác giả - tác phẩm, sân chơi sáng tạo, trải nghiệm STEM, nghệ thuật, kỹ năng sống và tìm hiểu văn hóa Đông Á.

Góc sáng tạo nhân vật là nơi các em có thể tự tạo một khuôn mặt theo cách riêng của mình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Hội sách còn mang đến những trò chơi dân gian thu hút nhiều phụ huynh và các bạn nhỏ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Một điểm nhấn của hội sách năm nay là không gian triển lãm chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm STEM tại hội sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, hội sách năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian tổ chức được mở rộng ra ngoài các thiết chế văn hóa truyền thống như thư viện, đường sách, để đến gần hơn với trẻ em tại khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo đồng chí Trần Thế Thuận, Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần 6 còn có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên sau khi hợp nhất không gian phát triển của TPHCM. Qua hội sách, thiếu nhi có thêm cơ hội giao lưu, kết nối, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển của vùng đất nơi các em đang sinh sống, học tập.

Các em nhỏ tìm đọc sách tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

QUỲNH YÊN