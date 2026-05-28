TPHCM tăng kiểm tra hoạt động xuất bản, in và phát hành

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đầu tháng 5-2026, sở phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra chuyên ngành xuất bản, in và phát hành tại một số cơ sở in trên địa bàn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Hoạt động in có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong giáo dục

Các vi phạm phổ biến chủ yếu liên quan đến việc chưa thực hiện cấp đổi giấy phép hoạt động in khi có thay đổi thông tin theo quy định; hoạt động in hoặc gia công sau in nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký hoặc xác nhận hoạt động; chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến sản phẩm nhận in; chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực chế bản, in, gia công sau in và dịch vụ photocopy chủ động tìm hiểu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động in; thực hiện đầy đủ các điều kiện hoạt động, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo và trách nhiệm lưu giữ hồ sơ theo quy định.

Các cơ sở in cần thường xuyên rà soát tình trạng pháp lý của đơn vị, kịp thời thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp đổi hoặc điều chỉnh giấy phép, giấy xác nhận hoạt động khi có thay đổi thông tin liên quan. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sản phẩm nhận in, bảo đảm nguồn gốc, nội dung sản phẩm nhận in theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi có nhu cầu đặt in các loại sản phẩm cần lựa chọn các cơ sở in đủ điều kiện hoạt động; yêu cầu ký kết, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động in.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực in có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để được hướng dẫn.

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về hoạt động in; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

CẨM NƯƠNG