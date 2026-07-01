Tuần lễ sách Nhật Bản: Thắt chặt nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 1-7, tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) khai mạc Tuần lễ sách Nhật Bản với chủ đề “Nhật Bản trên từng trang sách”. Tham dự lễ khai mạc có ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM.

Tuần lễ sách Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, sau 10 năm hợp tác, Fahasa và Tập đoàn xuất bản Kinokuniya đã cùng nhau xây dựng một nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đến nay, nhịp cầu ấy đã được mở rộng bằng những kết quả cụ thể: các tuần lễ sách Nhật Bản, lễ hội truyện tranh (Manga Festival), giao lưu tác giả, họa sĩ Nhật Bản... được tổ chức tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương.

Ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Với chủ đề “Nhật Bản trên từng trang sách”, Tuần lễ sách Nhật Bản năm nay mang đến một không gian sách phong phú, hiện đại và đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản. Các ấn phẩm trưng bày được Fahasa tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nhiều nhóm bạn đọc như học sinh, sinh viên, giáo viên tiếng Nhật, người học tiếng Nhật, các bạn trẻ Việt Nam yêu văn hóa Nhật Bản, cộng đồng người Nhật đang sinh sống và làm việc tại TPHCM...

Bạn đọc tìm mua sách tiếng Nhật tại Tuần lễ sách Nhật Bản. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại tuần lễ, bạn đọc dễ dàng tìm thấy những tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng đến từ Nhật Bản Murakami Haruki, Higashino Keigo; những bộ truyện Manga nổi tiếng với các nhân vật quen thuộc trong văn hóa đại chúng Nhật Bản như Doraemon, Thám tử lừng danh Conan; những nhân vật đáng yêu như Chiikawa, Sanrio Character, Mofusand hay các tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng như Miyazaki Hayao, Shikai Makoto...

QUỲNH YÊN