Hội sách Thiếu nhi TPHCM đến với bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngày 1-7, Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại”, với mong muốn tạo nên một sân chơi ý nghĩa, bổ ích dành cho các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026, Sở VH-TT đã mở rộng mô hình hoạt động, đưa sách đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các em nhỏ tại bệnh viện.

Chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại” không chỉ mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, điều quan trọng hơn cả là sẻ chia yêu thương và mang đến cho các em những món quà tinh thần ý nghĩa trong hành trình điều trị.

Các em nhỏ hào hứng tham gia vẽ tranh và đọc sách tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT, cho biết, Sở đang đề xuất đề án phát triển không gian văn hóa đọc gắn liền với công nghiệp văn hóa. Mục tiêu là xây dựng những không gian tiếp cận trực tiếp với người dân, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ phát triển khiến nhiều người bị chi phối bởi các nội dung giải trí ngắn trên mạng xã hội.

Trao tặng 10 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

“Tại các bệnh viện, việc đọc sách với những đầu sách phù hợp không chỉ giúp nâng cao tinh thần phục vụ chữa bệnh mà còn góp phần chữa lành những tổn thương tâm lý mà bệnh nhân và thân nhân đang trải qua”, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 đón nhận bảng tượng trưng 700 đầu sách từ Ban tổ chức. Ảnh: BTC

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 700 cuốn sách với đủ thể loại, phù hợp lứa tuổi các em cho Bệnh viện Nhi đồng 1. Những đầu sách này sẽ được bổ sung vào các không gian đọc tại bệnh viện, giúp các em nhỏ tìm thấy nhiều điều thú vị, tìm thấy niềm vui trong những ngày điều trị.

TS-BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Đón nhận món quà từ Ban tổ chức, TS-BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, việc tiếp nhận gần 700 đầu sách trong đợt này là một nguồn lực quan trọng, giúp bệnh viện có thêm phương tiện để hỗ trợ tinh thần cho trẻ em đang điều trị. Đây được xem là món quà tinh thần cực kỳ quý giá, bổ sung vào các hoạt động chăm sóc toàn diện tại bệnh viện.

HỒ SƠN