Người dân phấn khởi, tin tưởng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Trong không khí hân hoan đón chào Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra chính thức vào ngày 14-10 tới đây. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường ở TPHCM được trang trí cờ hoa rực rỡ, băng-rôn, pano cổ động, màn hình LED chào mừng Đại hội. Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp nơi từ vùng ngoại ô xa xôi đến trung tâm thành phố, tạo nên bức tranh sinh động, đầy sắc màu hướng tới ngày hội lớn của thành phố mang tên Bác.