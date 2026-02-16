Đa phương tiện

Người giữ hồn xăm hường giữa lòng Cố đô

Giữa nhịp sống hiện đại, hơn 40 năm qua, nghệ nhân Đặng Văn Tố (phường Hương An, TP Huế) vẫn bền bỉ gìn giữ và chế tác bộ xăm hường – trò chơi cung đình triều Nguyễn tưởng chừng đã mai một.

VĂN THẮNG

Cố đô Xăm Hồn Trò chơi cung đình triều Nguyễn Xăm hường Đặng Văn Tố phường Hương An TP Huế xương bò

