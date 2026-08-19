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Công an chuyển hóa địa bàn từ việc làm nhỏ nhất

SGGPO

Công an các phường, xã tại TPHCM đang từng bước chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm từng hoàn cảnh, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. 

Công an các phường, xã ở TPHCM đi từng ngõ, gõ từng nhà... để chuyển hóa địa bàn, tuyến hẻm phức tạp về ma túy
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NGUYỄN TÂN - NGUYỄN THẢO

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