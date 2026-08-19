Công an chuyển hóa địa bàn từ việc làm nhỏ nhất

Công an các phường, xã tại TPHCM đang từng bước chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm từng hoàn cảnh, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.