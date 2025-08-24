Xã hội

Những câu chuyện về Tết Độc lập 1945 mà nhiều người trẻ có thể chưa biết

SGGPO

Ngày 23-8, trong cuộc gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử từng dự Tết Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, nhà sử học Lê Văn Lan đã chia sẻ những câu chuyện về Tết Độc lập 1945 mà nhiều người trẻ có thể chưa biết.

Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại quán cà phê Phố Hàng, một không gian tái hiện 36 phố phường Hà Nội, mang phong cách ký ức Hà Nội.

LAN.jpg
Nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ những câu chuyện về Tết Độc lập năm 1945 tại sự kiện

Năm 11 tuổi, nhà sử học Lê Văn Lan (sinh 1934) có mặt trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Sau này, nhà sử học Lê Văn Lan đã dành trọn thời gian để tìm hiểu toàn bộ tiến trình lịch sử nước nhà.

HÀ NGUYỄN

Từ khóa

giao lưu với nhân chứng lịch sử lịch sử người từng dự Tết Độc lập Tết Độc lập Quảng trường Ba Đình nhà sử học Lê Văn Lan Lê Văn Lan những câu chuyện về Tết Độc lập chuyện giờ mới kể quốc khánh kỷ niệm 80 năm

