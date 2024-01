Nỗ lực chăm lo tết cho giảng viên, giáo viên

Cố gắng để “giữ chân” đội ngũ

Ghi nhận chung từ các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM cho thấy, mức chi hỗ trợ Tết Nguyên đán 2024 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động năm nay được duy trì tương đương năm ngoái.

Đại diện các đơn vị đều cho biết, ngành giáo dục không có quy định thưởng tết hay “lương tháng 13” cho giáo viên, người lao động như ở khối doanh nghiệp. Hàng năm, sau khi tổng kết các khoản thu chi, trường học sẽ chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ từ nguồn kết dư của đơn vị nên mức hỗ trợ tết giữa các trường không giống nhau.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành phố (quận 3), thông tin, nhiều năm qua, các chính sách hỗ trợ thu nhập được thực hiện đồng đều giữa các thành viên trong trường, không phân biệt cán bộ quản lý hay giáo viên, nhân viên để động viên tinh thần đội ngũ, đồng thời giữ chân người lao động.

Giải thích rõ hơn điều này, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), cho hay, đối với bậc mầm non và tiểu học, do đặc thù học sinh nhỏ tuổi nên các vị trí phục vụ như bảo mẫu, cấp dưỡng, bảo vệ đòi hỏi yêu cầu riêng so với các bậc học lớn hơn. Đơn cử, nhân viên bảo vệ ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong trường còn tham gia hỗ trợ giáo viên bảo vệ an toàn cho học sinh, tạo thêm cầu nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh.

Ở các bậc học lớn hơn, phó hiệu trưởng một trường THCS ở quận 1 bày tỏ, trong khi giáo viên có thu nhập ổn định từ lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm theo quy định chung của thành phố thì thu nhập của nhân viên phục vụ phải trông chờ vào tình hình thu chi của đơn vị.

“Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà trường duy trì mức hỗ trợ tết tương đương năm ngoái là 7 triệu đồng/người, cùng một số nhu yếu phẩm như gạo, nước tương, dầu ăn…, chứ không có nguồn để tăng tiền thưởng tết cho người lao động”, đại diện nhà trường cho biết.

Giáo viên Trường THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè, TPHCM hướng dẫn học sinh sử dụng thư viện thông minh. Ảnh: CAO THĂNG

Ngoài ra, theo Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) Lương Văn Minh, Thông tư 20/2023 do Bộ GD-ĐT vừa ban hành về hướng dẫn vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập đã thay đổi hình thức hợp đồng lao động đối với một số vị trí nhân viên trường học từ biên chế sang hợp đồng lao động có thời hạn, vì vậy phần nào ảnh hưởng đến tâm tư đội ngũ. Do đó, ngoài việc duy trì thu nhập cho người lao động, các trường phải nỗ lực “giữ chân” đội ngũ, nhất là những vị trí khó tuyển như nhân viên y tế, tư vấn tâm lý trường học.

Mức thưởng tương đương năm ngoái

Theo thông tin từ Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM, hiện nhà trường đã lên kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, công nhân viên và người lao động đang công tác tại trường, kể cả người nước ngoài.

Theo đó, mức bổ sung thu nhập (thưởng Tết Âm lịch) của trường tương đương năm 2023. Cụ thể, mỗi cán bộ, công nhân viên được nhận bổ sung 1 tháng lương (thấp nhất khoảng 7 triệu đồng, cao nhất vài chục triệu đồng, tùy theo vị trí và chức vụ). Nhà trường nỗ lực duy trì mức thưởng nhằm giúp cán bộ, giảng viên, người lao động có cái tết ấm cúng.

Tương tự, Th.S Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, cho hay, hiện nhà trường đã có kế hoạch chăm lo tết cho các cán bộ, giảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm tặng quà tết và hỗ trợ tài chính. Với các cán bộ, giảng viên, người lao động khác, trường sẽ duy trì mức thưởng từ tương đương đến cao hơn năm 2023.

Trong khi đó, TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM, thông tin, hội đồng trường đã họp và thông qua kế hoạch chăm lo tết cho người lao động và sinh viên của trường dịp Tết Giáp Thìn 2024. Theo đó, từ lãnh đạo cấp cao nhất đến người lao động, tạp vụ sẽ được thưởng tết cùng một mức giống nhau là 20 triệu đồng/người.

Riêng với giảng viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì ngoài mức thưởng trên sẽ nhận được thêm hỗ trợ từ công đoàn trường. Đại diện trường cho biết, mức thưởng tết như nhau giữa tất cả các bộ phận nhằm tạo sự đồng thuận và bình đẳng, không có sự phân biệt giữa ban giám hiệu hay cán bộ, người lao động...

Tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, hàng năm có 2 mức thưởng tết, gồm thưởng theo năng lực, nhiệm vụ - được tính vào cuối năm học (tháng 7, 8 hàng năm) và thưởng Tết Nguyên đán cho tất cả cán bộ, giảng viên (còn được gọi là lương tháng 13).

Được biết, mức thưởng tết năm nay của trường thấp nhất khoảng 10 triệu đồng/người và cao nhất khoảng 100 triệu đồng/người, tùy theo thâm niên và vị trí công việc. Còn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức thưởng tết năm nay được tính bằng 1,5 mức thu nhập hàng tháng/người, tùy theo thâm niên và chức vụ công tác.

THU TÂM - THANH HÙNG