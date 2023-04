Nữ nhân viên vệ sinh trộm 3,4 tỷ đồng của giám đốc người nước ngoài

Ngày 8-4, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Quyền (sinh năm 1976, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Quyền là nhân viên vệ sinh của công ty L. ở khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TPHCM), do ông S. (sinh năm 1955, mang quốc tịch Hồng Kông) làm giám đốc. Trong lúc làm việc, nữ nhân viên phát hiện trong phòng ông S. có tủ gỗ không khóa và chứa két sắt nhỏ bên trong nên nghĩ chứa nhiều tài sản.

Ngày 3-4, ông S. đi công tác xa nên báo cho Quyền biết. Lúc này, do thiếu tiền nên nữ nhân viên dọn vệ sinh nảy sinh ý định trộm két sắt. Sau đó, Quyền đi mua cưa máy cầm tay mang tới công ty.

Đến 7 giờ ngày 3-4, bảo vệ rời khỏi công ty nên Quyền dùng cưa máy cưa mặt trước tủ gỗ rồi lấy két sắt bỏ vào túi nylon đem về nhà ở quận 7 cất. Tại nhà, Quyền lên mạng tìm hiểu về két sắt và tìm thợ mở khóa. Sau đó, Quyền mua sim mới gắn vào điện thoại gọi cho thợ sửa khóa hẹn tới nhà mở két sắt.

Ngày 6-4, Quyền nhờ thợ mở két sắt thành công và lấy trong két sắt đồng hồ hiệu Rolex, đồng hồ hiệu Geneve, 4 nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng, 4 miếng đá dạng cẩm thạch 2 miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ cất giấu. Tổng tài sản ước khoảng 3,4 tỷ đồng.

Sau đó, Quyền tới công ty làm việc như thường lệ.

Với các tài sản trộm được, Quyền mang dây chuyền bán được 30 triệu đồng. Quyền mang 20 triệu đồng đi trả nợ cho nhiều người, số còn lại tiêu xài. Đến 17 giờ ngày 7-4, Công ty L. phát hiện mất trộm nên trình báo công an.

Nhận tin, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng PC02, Công an TPHCM vào cuộc điều tra truy xét xác định Quyền là nghi phạm gây án nên mời về làm việc. Ban đầu, Quyền không thừa nhận hành vi mà quanh co chối tội. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa ra bằng chứng thì người phụ nữ mới nhận tội.