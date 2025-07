Phản hồi thông tin “Pano quảng cáo sắp sập”

Ngày 2-6, mục “Tôi có thấy” Báo SGGP có đăng ảnh: “Pano quảng cáo sắp sập”, phản ánh tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (nay là xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh). Sau khi báo đăng, Sở Xây dựng tỉnh Long An (cũ) có văn bản phản hồi, cho biết sau bài viết trên, UBND tỉnh Long An (cũ) đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sau đó, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 (Khu Quản lý đường bộ IV) tổ chức mời các ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra xác định, pano quảng cáo lắp dựng tại địa điểm trên có kết cấu khung thép hình, mép ngoài cùng của kết cấu khung thép cách mép đường nhựa quốc lộ 1 là 20m, được xây dựng trên phần đất của ông N.D.X. Tại thời điểm kiểm tra, ông X. chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý của biển quảng cáo.

NGỌC PHÚC