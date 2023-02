Phát hiện người nước ngoài thuê căn hộ trồng nhiều cây nghi cần sa

Sáng 14-2, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã phát hiện, bắt quả tang một vụ việc trồng cây nghi là cần sa tại một căn hộ cho thuê trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phường, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13-2, lực lượng công an phường Phước Mỹ tiến hành kiểm tra một tòa nhà cho thuê trên đường Phước Mỹ 1.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện một căn hộ có 2 khay nhựa chứa loại thảo mộc khô nghi vấn cần sa cùng một số vật dụng dùng để trồng, sử dụng cần sa. Lúc này, tại căn hộ có ông K.E. (40 tuổi, quốc tịch Nhật Bản đã đăng ký lưu trú tại đây từ ngày 29-6-2022) và bà S.N. (36 tuổi, cùng mang quốc tịch Nhật Bản).

Tại tầng 3 của tòa nhà, lực lượng phát hiện có 3 nhà lồng tự dựng bằng vải, màu đen. Trong đó, lồng thứ nhất có 8 chậu bên trong mỗi chậu có trồng cây thảo mộc tươi (nghi là ma túy cần sa); lồng thứ hai có 19 thân, lá, hoa của cây thảo mộc khô (nghi là cần sa) và lồng thứ ba có chứa 7 chậu, trong mỗi chậu trồng 1 cây thảo mộc tươi. Ngoài ra còn phát hiện các khay nhựa chứa 7 cây thảo mộc khô và nhiều trang thiết bị như: quạt, đèn, chai, lọ đựng hóa chất phục vụ việc trồng cây thảo mộc nêu trên.

Hiện Công an phường Phước Mỹ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an quận Sơn Trà và Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ vụ việc.