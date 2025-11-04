Phú Quốc: Phấn đấu giải quyết xong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng trong năm 2025

Phú Quốc phấn đấu đến ngày 31-12-2025 sẽ giải quyết 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang tồn đọng.

Phú Quốc có 4.024ha đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sáng 4-11, thông tin từ lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết đang đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn Phú Quốc có tổng cộng 4.024ha đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có 964 hồ sơ tồn đọng được tiếp nhận từ các năm trước thực hiện theo Luật Đất đai 2013, trong đó: 786 hồ sơ người sử dụng đất đã thực nghĩa vụ tài chính (527 hồ sơ đã in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 259 hồ sơ đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện việc in giấy chứng nhận), 172 hồ sơ đã chuyển cho công chức phụ trách địa bàn tiếp tục thực hiện, 6 hồ sơ đã trả cho người sử dụng đất do không đủ điều kiện.

Có 3.776 hồ sơ được tiếp nhận theo Luật Đất đai 2024, với diện tích 2.600,2ha (bàn giao hồ sơ cho các Tổ công tác tiếp tục thực hiện). Ngoài ra, còn có 1.549 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xét duyệt công khai, minh bạch, phí và lệ phí được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; phấn đấu đến ngày 31-12-2025 đạt tỉ lệ 100% đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đang tồn đọng.

NAM KHÔI