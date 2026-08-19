Quảng Ngãi: Cầu tràn Đăk Ák ngập sâu, chia cắt 2 thôn

Sáng 19-8, ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu tràn Đăk Ák tiếp tục ngập sâu khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.