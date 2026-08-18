Lý do Malaysia tự tin sẽ lội ngược dòng trước Việt Nam ở lượt về

Ngay sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia chỉ "thua một trận chiến chứ chưa thua cả cuộc chiến" và tin vào cuộc ngược dòng ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19-8.