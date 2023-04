Quảng Ngãi: Phát hiện 1 thi thể nằm dưới mương thoát nước

Vào trưa 8-4, các chiến sĩ Công an phường Lê Hồng Phong, Công an TP Quảng Ngãi, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang tìm phương án đưa thi thể nam giới nằm dưới mương thoát nước gầm cầu Trà Khúc 2.

Theo ông Nguyễn Sáu, Tổ trưởng tổ 2, phường Lê Hồng Phong cho biết, thi thể nam giới này tên Đinh V.M. (khoảng 40 tuổi, trú ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi). Khoảng 3-4 ngày nay, ông M. luôn quanh quẩn ở khu vực dưới gầm cầu Trà Khúc 2.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra xác minh vụ việc, đồng thời vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Hồng Phong, hiện người nhà của nạn nhân đang trên đường từ huyện Sơn Hà xuống TP Quảng Ngãi để nhận diện thi thể.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.