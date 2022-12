Quốc lộ 1A qua Phú Yên hư hỏng nghiêm trọng

Nhiều người dân địa phương, tài xế Bắc - Nam phản ánh, tuyến quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua tỉnh Phú Yên xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn, trong khi công tác sửa chữa, khắc phục chậm chạp.

Ghi nhận dọc QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên những ngày cuối năm 2022, tiến độ sửa chữa, nâng cấp đoạn đường huyết mạch này vẫn ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, tại phía Bắc Phú Yên, đoạn qua các huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, mặt đường hư hỏng rất nặng, nhiều vị trí bị đơn vị thi công khoanh vùng, lập barie, cắm cọc thép… khiến giao thông rơi vào tình trạng “thắt nút cổ chai” mất an toàn.

Vừa quét lớp bụi phủ dày trên nền nhà, bà Huỳnh Thị Mốt (nhà nằm sát QL1A, thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) vừa bức xúc: “Đã 3 tháng rồi, đường hư hỏng nặng, họ cào lên rồi để đó. Tối đến, tôi ngủ không được vì xe tải chạy sập ổ gà rầm rầm, ban ngày bụi bặm bay tứ phía. Sửa đường chậm quá, chúng tôi rất lo, tết đã cận kề mà đường sá kiểu này thì đi lại rất bất tiện”.

Các hộ dân thôn Trung Trinh phản ánh, nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên đoạn QL1A qua thôn này, chủ yếu là xe máy. Cách đây hơn 10 ngày, hai vợ chồng đi xe máy bán cá không may sụp phải “ổ voi” giữa đường, bị thương nặng phải đi cấp cứu. Anh Ng.H.H, một người dân ở tỉnh Phú Yên, cho biết, người dân ám ảnh mỗi khi lưu thông trên QL1A đoạn qua huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu vì quá nguy hiểm, đáng lo nhất là các em học sinh.

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã giám sát công tác khắc phục QL1A qua địa bàn tỉnh của các đơn vị thi công thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Cục Đường bộ Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên QL1A trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, Khu Quản lý đường bộ III (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) vừa xin gia hạn thêm thời gian sửa chữa QL1A đoạn qua Phú Yên. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, cho rằng, đơn vị này không phải cố tình làm chậm để xin gia hạn, mà do trời mưa không làm được, đây là yếu tố khách quan.

“Hiện các nhà thầu phải tự bỏ kinh phí để thực hiện, sau đó mới được thanh toán lại, trong khi phía các ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng nên vô cùng khó khăn. Trong khi đó, vật liệu đá làm đường ở Phú Yên dính bám nhựa kém nên cần sử dụng phụ gia, hoặc phải chở đá từ tỉnh Khánh Hòa ra để sửa đường cho Phú Yên”, ông Bình than.

Trả lời câu hỏi “Đến khi nào QL1A qua Phú Yên hết cảnh hư hỏng, ổ gà, ổ voi?”, ông Bình cho biết, những điểm đã được đơn vị tiếp quản sửa chữa cơ bản đảm bảo không hư hỏng lại vào mùa mưa năm sau, nhưng các điểm khác thì nguy cơ sẽ tái hư hỏng. Tháng 3-2023, đơn vị sẽ đồng loạt triển khai thi công thêm một số đoạn để đảm bảo giảm thiểu hư hỏng mặt đường vào mùa mưa.