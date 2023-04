Sắc màu rực rỡ từ khách sạn Wink Trần Hưng Đạo

Ngày 30-3-2023, Khách sạn Wink Trần Hưng Đạo do liên danh Kajima - Hòa Bình làm tổng thầu thi công đã chính thức khai trương tại Đà Nẵng.

Thi công trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và ảnh hưởng của thời tiết, nhưng dự án Wink Trần Hưng Đạo do liên danh Kajima - Hòa Bình làm tổng thầu đã về đích an toàn. Không chỉ là sự tỉ mỉ trong từng kiến trúc, chắt lọc trong từng thiết kế, mà ở Wink Trần Hưng Đạo còn là sự cẩn trọng của mỗi người kỹ sư, người thợ xây dựng, tất cả đều hòa chung một nỗ lực mang đến công trình tốt nhất, chất lượng nhất.

Chào hè 2023, dự án chính thức được khai trương và sẵn sàng mở cửa chào đón khách du lịch đến với Đà Nẵng. Wink Trần Hưng Đạo với điểm nhấn sắc màu bên dòng sông Hàn mang đến một khái niệm mới - thương hiệu khách sạn quốc tế sang trọng tầm trung ở Việt Nam, hướng tới sự bền vững và công nghệ tiện ích trong kỷ nguyên du lịch mới, hứa hẹn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ hè đang tới.

Trước đó Khách sạn Wink Trần Phú do liên danh Kajima - Hòa Bình thi công cũng đã được khai trương và đón khách vào tháng 11-2022.