STADA Pymepharco đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng năm 2023

Với chủ đề: Phát huy nội lực chung sức phòng bệnh lý tim mạch và các bệnh đồng mắc; trong hai ngày 14,15-4-2023 Hội nghị Khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng năm 2023 do Hội Tim Mạch Việt Nam phối hợp với Hội Tim Mạch Thừa Thiên Huế tổ chức tại TP Huế thơ mộng.

Tham dự Hội nghị năm nay với gần 500 đại biểu là các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ,… đến từ các bệnh viện, các trường đại học, viện nghiên cứu và các khách mời khác là chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch trên cả nước. Hội nghị dành cho các chuyên gia và những người chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực tim mạch và các bệnh đồng mắc với các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của các chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực tim mạch và các bệnh lý liên quan.

Với 7 chuyên đề chính: Tim mạch tổng quát; Tăng huyết áp; Nội tiết và bệnh lý tim thận; Chẩn đoán hình ảnh tim mạch; Bệnh động mạch vành; Rối loạn nhịp và tạo nhịp tim; Tim mạch và các yếu tố nguy cơ; Ngoại tim mạch và suy tim và các chuyên đề đào đạo liên tục CME: Cấp cứu tăng huyết áp; Cấp cứu tăng áp phổi và vai trò của các công cụ chuẩn đoán hình ành; Liệu trình kháng tiểu cầu kép sau tái tưới máu cơ tim cấp: siêu âm tim trong cấp cứu tim mạch; chẩn đoán sớm và cấp cứu sau tim; điện tâm đồ trong cấp cứu tim mạch; cấp cứu rối loạn nhịp tim được các giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Tim mạch đến từ Hội tim mạch Việt Nam, Trung tâm tim mạch Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện; Trường Đại học Y dược Huế, Bệnh viện Quân y 103, Hội nội tiết đái tháo đường Việt Nam… trình bày tại hội nghị đã cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng, thiết thực, bổ ích góp phần triển khai trong thực tế cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

STADA Pymepharco hân hạnh được cùng đồng hành với Hội nghị Khoa học quan trọng này với 1 gian hàng giới thiệu về 2 nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn GMP - EU; đặc biệt là các dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu của thị trường (được chứng minh Tương đương sinh học BA-BE) đặc trị các bệnh lý như tim mạch - cao huyết áp - tiểu đường - chống huyết khối - mỡ cao trong máu… Với hiệu quả điều trị tương đương thuốc gốc & tính an toàn cao; cùng giá thành sản phẩm phù hợp cho người Việt (chỉ bằng 30-50% so với sản phẩm brand name cùng loại) đến các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sỹ… tham dự hội nghị để có thêm một sự lựa chọn hữu ích góp phần cứu chữa người bệnh trong thời gian đến.

STADA Pymepharco - Chất lượng Đức - Đồng hành cùng sức khỏe Việt!