Tây Ninh phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Chiều 12-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách.

Qua đó đạt được kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52%, cao nhất khu vực Đông Nam bộ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều thành tựu, đời sống người dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh khẳng định, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh. Trong đó, tỉnh quán triệt và thực hiện tốt quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa" và phương châm “giúp bạn là tự giúp mình" về vật chất và tinh thần.

Các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh và đi vào thực chất; hợp tác quốc tế tiếp tục tăng cường; công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các địa phương, cơ quan hữu quan của nước bạn được duy trì thường xuyên; thực hiện các thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh phía nước bạn giáp ranh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chứng kiến nghi thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đạt được.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, khu kinh tế cửa khẩu, gắn tăng trưởng kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phải giữ đất, giữ dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng tỉnh Tây Ninh 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các cây cầu dân sinh trên địa bàn; đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh.

QUANG VINH