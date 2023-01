TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai năm 2022

TC Group thông báo kết quả bán hàng tháng 12-2022. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 12 đạt 9.545 xe, tăng trưởng 26,5% so với tháng 11, đưa tổng doanh số bán hàng xe Hyundai cả năm 2022 đạt 81.582 xe.

Hyundai Accent là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 12 với 2.929 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 39,6% so với tháng 11, qua đó cũng là mẫu bán chạy nhất của Hyundai trong năm 2022 với tổng số 22.645 xe. Hyundai Creta tiếp tục giữ vững phong độ với 1.877 xe bán ra trong tháng, tăng trưởng 51,7% so với tháng 11, đưa tổng doanh số trong năm 2022 đạt 12.096 xe, đứng ở vị trí thứ 2 về số bán của các mẫu xe Hyundai trong năm 2022. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với 1.186 xe bán ra trong tháng 12, tăng trưởng 62,7% so với tháng 11 và cộng dồn 10.752 xe trong năm 2022.

Hyundai Santa Fe và Hyundai Tucson tiếp tục có được doanh số ổn định với lần lượt 950 và 724 xe bán ra trong tháng 12, kết thúc năm 2022 với doanh số lần lượt 10.603 và 8.438 xe bán ra. Hyundai Elantra và Stargazer mới ra mắt vào cuối năm cũng ghi nhận kết quả đáng khích lệ với số bán lần lượt là 622 và 599 xe trong tháng 12. Bước sang năm 2023, hai mẫu xe tân binh hứa hẹn sẽ dần xác lập được vị thế của mình trong phân khúc khi nhận được nhiều đánh giá tích cực về chất lượng, tiện nghi và công nghệ.

Năm 2022 cũng ghi nhận sự tăng trưởng của các mẫu xe thương mại với tổng doanh số đạt 11.737 xe bán ra, tăng trưởng 19,9% so với năm 2021. Kết quả này cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế với nhu cầu về các mẫu xe phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh và du lịch.

Kết thúc năm 2022, tổng số bán xe Hyundai đạt 81.582 xe, tăng trưởng 15,6% so với mức 70.518 xe của năm 2021. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của TC Group, Hyundai Thành Công cũng như toàn thể hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc, đặc biệt trong bối cảnh năm vừa qua đại dịch Covid-19 vẫn còn là điểm nóng, cùng với cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu cũng như tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Năm 2023, khi các khủng hoảng toàn cầu dần qua được ổn định đi kèm với những dấu hiệu tích cực của thị trường sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất lắp ráp cũng như thị trường ô tô trong nước sẽ khởi sắc và tăng trưởng tốt.