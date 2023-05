The Maris Vũng Tàu: Quần thể nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế lớn nhất thành phố biển Vũng Tàu

The Maris Vũng Tàu là quần thể nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế với quy mô 23ha, lớn nhất thành phố biển Vũng Tàu.

Dự án mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, kết hợp hoàn hảo với mô hình giải trí sôi động, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến thời thượng bậc nhất và là cánh cửa đưa du lịch Vũng Tàu thăng hạng xứng tầm là “thủ phủ du lịch” Việt Nam

QUI MÔ DỰ ÁN

Quần thể nghỉ dưỡng – giải trí 23ha, trái tim thành phố biển Vũng Tàu.

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Sở hữu gần 1km mặt tiền bãi biển Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

SẢN PHẨM

192 biệt thự biển Senerity và 3 tòa tháp căn hộ Alaric, Atlantic, Polaris cùng khách sạn 5 sao The Maris Hotel.

TIỆN ÍCH TOÀN KHU

100 tiện ích đỉnh cao như: Đại lộ lễ hội Four Seasons, Quảng trường Poseidon Square, Quảng trường Cối Xay Gió Moulin Rouge, Vườn trên không Babylon Sky Garden & Terrace cafe, Hồ cảnh quan Rolling Cannal.

30 tiện ích chuẩn 5 sao: hồ bơi tràn bờ, hầm rượu vang dưới đáy biển, sân tập golf, Beach cinema.

PHÁP LÝ

Đầy đủ, minh bạch.

CHỦ ĐẦU TƯ CHÍNH THỨC

Tập đoàn TDG Group (Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương)

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Tập đoàn Tama Architects (Pháp)

QUẢN LÝ & VẬN HÀNH

Absolute Hotel Services – Thương hiệu Eastin Grand Hotel

LỢI NHUẬN KÉP - TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ CAO

THE MARIS VŨNG TÀU - Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Tối đa hóa lợi nhuận với gói hợp tác kinh doanh cùng đơn vị vận hành.

Giá trị sở hữu "ALL IN ONE" trong một không gian gắn kết hơn 100 tiện ích nội khu cho gia đình của bạn.

Sở hữu hầm rượu vang dưới đáy biển đầu tiên tại Việt Nam.

Cầu tàu xuyên biển 450m và bến du thuyền đưa đón khách du lịch thành phố trong và ngoài nước.

Hồ bơi vô cực lớn nhất thành phố Vũng Tàu.

Hơn 100 tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn 5 sao.

Thiết kế bởi tập đoàn Tama và GK Archie, vận hành bởi tập đoàn AHS.

Pháp lý chuẩn khung đảm bảo quyền lợi cho người mua.

Khách hàng không chỉ sở hữu căn nhà của mình mà khách hàng sẽ sở hữu toàn bộ tiện ích dự án.

Khách hàng được tại trợ vốn từ Ngân hàng Agribank