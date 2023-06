The OpusK của SonKim Land thắng 5 hạng mục giải quốc tế

The OpusK, dự án phức hợp tại Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển đã vượt qua quy trình đánh giá khắt khe của hội đồng độc lập gồm hơn 80 chuyên gia trong ngành, giành chiến thắng ở 5 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2023.

Các hạng mục bao gồm: căn hộ chung cư tiêu biểu; kiến trúc căn hộ cao tầng tiêu biểu; dự án căn hộ cao tầng tiêu biểu; dự án văn phòng tiêu biểu và kiến trúc văn phòng tiêu biểu tại Việt Nam.

Là phân khu cuối cùng của dự án phức hợp The Metropole Thủ Thiêm, The OpusK bao gồm một tòa tháp văn phòng, một tòa tháp phức hợp và khu thương mại đặt tại khối đế. Dự án được thiết kể bởi công ty kiến trúc quốc tế như Designcamp Moon Park của Hàn Quốc và công ty thiết kế nội thất Evocateurs của Singapore. The OpusK hứa hẹn mang đến cho cư dân một không gian sống sang trọng, riêng tư và thoải mái.

Ông Caleb Lau, Giám đốc Điều hành SonKim Land Development chia sẻ: “Khu phức hợp The OpusK sẽ kết nối những trải nghiệm và tiện ích 5 sao, từ căn hộ hạng sang, trung tâm mua sắm, không gian văn phòng hạng A và văn phòng boutique, tất cả vào trong một dự án. Tổ hợp sẽ đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu làm việc - vui chơi - giải trí của khách hàng”.