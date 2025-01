Thể thao TPHCM: Hệ sinh thái sự kiện đa sắc màu

Những sự kiện thể thao luôn là điểm hẹn gặp gỡ, kết nối và giao lưu văn hóa của tất cả mọi người. Thời điểm cuối năm 2024 vừa qua, khu vực trung tâm thành phố luôn nhộn nhịp với các hoạt động trưng bày, thi đấu, trình diễn,...quy mô, như là cách quảng bá hữu hiệu về hình ảnh thể thao thành phố mang tên Bác đến với người dân và các du khách.

Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2024 diễn ra tại trục đường Lê Lợi (quận 1), mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc, quảng bá các môn võ thuật đến gần hơn với công chúng

Tuần lễ thể thao "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" diễn ra vào tháng 10-2024 đã được tổ chức với mục tiêu như thế. Ban tổ chức đã lắp đặt không gian mô hình các môn thể thao: xe đạp, bóng rổ, pickleball, bắn súng, teqball, cờ vua, roller sports, bóng bàn…ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhằm tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia trải nghiệm. Chị Nguyễn Thu Hương (ngụ tại quận 3) cho biết: "Theo tôi, tuần lễ thể thao được TPHCM tổ chức rất hữu ích, giúp người dân được trải nghiệm một số môn thể thao, khơi gợi thêm niềm đam mê. Đối với tôi, sau sự kiện này, chắc chắn sẽ tham gia một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ".

Trình chiếu mapping 3D tại Nhà hát TPHCM nhân dịp Tuần lễ thể thao "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Các hoạt động thể thao tại Tuần lễ thể thao "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1)

Trong hành trình phát triển những môn thể thao mới lạ, TPHCM đã mạnh dạn đăng cai Giải Vô địch Teqball thế giới 2024, đón chào người hâm mộ, vận động viên, huấn luyện viên từ hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đặc biệt hơn, các trận đấu diễn ra tại sân thi đấu mở, được lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) tạo điều kiện để người dân và du khách theo dõi, cổ vũ. Trên khán đài di động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông đảo du khách quốc tế đã thích thú khi được xem các VĐV chuyên nghiệp thi đấu với những màn santo đẹp mắt hay những động tác đánh đầu đẳng cấp mang đậm dấu ấn của xứ sở Samba.

TPHCM lần đầu đăng cai Giải Vô địch Teqball thế giới 2024, đón chào người hâm mộ, vận động viên, huấn luyện viên từ hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Không tiếc những lời khen có cánh dành cho TPHCM qua giải vô địch thế giới lần này, Chủ tịch Liên đoàn Teqball quốc tế Gabor Borsanyi nói: "Điều tôi ấn tượng là công tác tổ chức giải, dù mới lần đầu đăng cai nhưng TPHCM tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản. Kết nối với nhau thông qua bộ môn mới Teqball, nhưng rõ ràng còn hơn thế nữa, giải đấu là dịp quảng bá rất tốt cho hình ảnh, văn hóa của thành phố các bạn. Không chỉ thi đấu thể thao, các đoàn tham dự còn được trải nghiệm ẩm thực và những nét văn hóa đặc sắc".

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, các sự kiện thể thao cộng đồng thường xuyên được tổ chức không chỉ thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên mà còn góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh, tạo cơ hội để mọi người gắn kết và lan tỏa tinh thần năng động, tích cực. Đây cũng chính là nền tảng để TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phong trào thể thao cộng đồng và phát triển bền vững.

Người dân và du khách được xem trực tiếp các VĐV thi đấu tại Giải Vô địch Teqball thế giới 2024 ngay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Không phải địa phương nào cũng có nhiều sự kiện thể thao xuất hiện với tần suất dày đặc như TPHCM. Không chỉ đóng vai trò hoạt náo, thể thao hoàn toàn có thể được nâng tầm trở thành sự kiện du lịch hút khách, ngành kinh tế "béo bở" mà nhiều địa phương đã thử nghiệm và thành công. So với những môn thể thao khác, chạy bộ có nhiều điều kiện để phát triển, trở thành phong trào lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Ở TPHCM, hầu như tuần nào cũng có giải (từ bán marathon đến marathon, việt dã...), nếu không giải lớn quy mô 5.000 - 10.000 người thì giải từ 1.000 - 2.000 người cũng đủ khỏa lấp cơn "nghiện chạy" của nhiều người.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao thưởng cho các VĐV nữ đoạt giải ở cự ly 21km ở Run To Live 2024

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt trao thưởng cho các VĐV đoạt giải ở cự ly 21km nam ở Run To Live 2024

Nhiều giải chạy với quy mô hàng ngàn người tham dự thường xuyên được tổ chức góp phần tạo nguồn thu cho kinh tế dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú, tham quan, mua sắm và quảng cáo. Từ các giải quen thuộc như: Vnexpress marathon; Techcombank TPHCM Marathon; HCMC Marathon, hay các giải "non trẻ" như Run To Live (do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm phối hợp tổ chức)...đã góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của TPHCM đến bạn bè trong và ngoài nước. Ở góc độ cộng đồng, nhiều người tham gia giải chạy để kêu gọi, đóng góp thiện nguyện. Nhiều quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của các giải chạy là rất lớn, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn được thay đổi.

Giải chạy Run To Live góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của TPHCM đến bạn bè trong và ngoài nước

NGUYỄN ANH - Trình bày: HỮU VI