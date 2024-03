Thi công dự án kè biển ở Bình Thuận trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Một trong 4 dự án kè biển xây dựng khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển tại Bình Thuận bị thanh tra

Tất cả các dự án bị thanh tra đều do Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra, dự án kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết (dài 450m, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng), có 3/19 mẫu cấu kiện bê tông không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. Dự án kè chống sạt lở bờ biển ở khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (dài 350m, mức đầu tư 30 tỷ đồng), tại thời điểm kiểm tra, không thấy rọ đá, đá lô ca tại vị trí khóa cuối kè, nhưng qua hồ sơ quản lý chất lượng và hình ảnh thi công thì có thi công công đoạn này. Bên cạnh đó, phát hiện dự án có 8/30 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế. Đặc biệt, địa điểm xây dựng tuyến kè của dự án này không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương, kết hợp nạo vét cửa Liên Hương (huyện Tuy Phong, mức đầu tư 60 tỷ đồng), tại thời điểm kiểm tra có 16/35 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. Đối với dự án kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, các nội dung thiếu sót có liên quan đã được chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện xong.

Căn cứ nội dung kết luận thanh tra và ý kiến của các cơ quan, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan do có những sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

NGUYỄN TIẾN