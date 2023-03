Thu giữ gần 11.000 bao thuốc lá lậu trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Trưa 4-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, các đơn vị chức năng của cục vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển gần 11.000 bao thuốc lá lậu trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Vào khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, nhận nguồn tin từ người dân trên đoạn đường từ nút giao Bến Lức đến nút giao Tân An, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có 2 xe ô tô con đang chuyển hàng hóa, có biểu hiện nghi vấn.

Đội 7 (Cục Cảnh sát giao thông) đang tuần lưu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đã tiếp cận.

Khi đến km25+800 (cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; hướng TPHCM đi Tiền Giang, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phát hiện 1 xe ô tô con đang dừng tại làn khẩn cấp đường cao tốc trên, bên cạnh có một số bao nilon màu đen.

Phát hiện cảnh sát giao thông, 1 người đàn ông lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ lại 1 xe ô tô con biển số 62A-317.52 và 27 bao nilon màu đen để trên mặt đường và trong xe ô tô con.

Đội 7 đã triển khai lực lượng phối hợp Công an xã Thạnh Đức, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) tổ chức vây bắt, truy tìm người bỏ chạy.

Tại hiện trường, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 27 bao nilon màu đen bên trong có chứa 10.900 gói thuốc lá ngoại (4.900 gói hiệu Hero, 6.000 gói hiệu Jet) không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Đội 7 đã làm thủ tục, phối hợp và bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.