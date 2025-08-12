Đời sống tỉnh thành

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 12-8, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg 25 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, quyết định số 1720/QĐ-TTg nêu rõ: thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định số 1721/QĐ-TTg nêu rõ: thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27-6-2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

LÂM NGUYÊN

