Ngày 9-8, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng khẩn trương vào cuộc điều tra clip ghi lại cảnh lực lượng Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng còng tay, đánh đập một người dân dẫn đến nhập viện cấp cứu.