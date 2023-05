Tin nóng: Khởi tố vụ án, bắt các bị can trong vụ án tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Tin nóng buổi tối 16-5 của SGGPO có các thông tin: Khởi tố vụ án, bắt các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Khởi tố giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ngãi; Dùng dao đâm bạn tử vong vì cãi nhau khi đang ăn nhậu; Bắt nghi phạm dùng dao đâm chết vợ do ghen tuông;...