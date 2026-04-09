Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4.

Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%; trong đó, Việt Nam xuất khẩu 17,4 tỷ USD, tăng 32,5%; nhập khẩu 49,3 tỷ USD, tăng 29,4%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD, sau Singapore, tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ ba về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD, sau Singapore và Hàn Quốc.

Về du lịch, năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 922.582 lượt khách Trung Quốc, chiếm 19,7% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc.

