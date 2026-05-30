Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore.

Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cùng quy trình trồng cây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của đoàn đại biểu hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm.

Vườn Bách thảo Singapore nằm ở trung tâm thành phố, được thành lập năm 1859, hiện do Hội đồng Công viên quốc gia quản lý. Trong những năm đầu mới thành lập, vườn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Singapore và khu vực thông qua việc thu thập, trồng trọt, thử nghiệm và phân phối các loại cây hữu ích. Từ năm 1928, Vườn Bách thảo tiên phong trong việc nhân giống lan và bắt đầu chương trình lai tạo lan.

Năm 2015, Vườn Bách thảo Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới. Đây là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong Danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Nơi đây có những khu vực nổi tiếng như: Vườn lan quốc gia, khu vườn tiến hóa, khu rừng nhiệt đới... Trong đó, vườn hoa lan quốc gia của Singapore hiện là nơi lớn nhất trên thế giới trưng bày hoa lan nhiệt đới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng các đại biểu tại Vườn Bách thảo Singapore.

Với công tác thực vật học và các hoạt động làm vườn hiện nay, Vườn Bách thảo Singapore tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một viện thực vật nhiệt đới hàng đầu và là địa điểm yêu thích đối với tất cả người dân Singapore cũng như của nhiều khách du lịch.

Vào năm 1963, sự kiện Thủ tướng Lý Quang Diệu trồng cây xanh đã khơi nguồn cảm hứng cho chiến dịch trồng 1.963 cây được đông đảo người dân hưởng ứng với quyết tâm phủ xanh Singapore, tạo môi trường sạch, xanh và giảm thiểu tác động của quá trình bê tông hóa đô thị. Singapore có mật độ dân cư vào loại cao nhất thế giới, với hơn 90% dân số sống trong các khu chung cư, nhưng cây xanh vẫn luôn hiện diện ở khắp nơi.

