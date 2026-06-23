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TPHCM: Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập vào ngày 30-6

SGGPO

Sáng 23-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm chuẩn lớp 10 thường của các trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30-6.

THU TÂM - THY HOÀNG

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Sở GD-ĐT TPHCM Phổ thông Năng khiếu Lớp 10 Nhập học Nguyện vọng Điểm chuẩn Trúng tuyển Trường chuyên

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