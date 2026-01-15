TPHCM đồng loạt khởi công, động thổ những công trình trọng điểm

Hôm nay ngày 15-1, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TPHCM tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, đóng vai trò dẫn dắt cho sự phát triển dài hạn của thành phố cũng như phục vụ đời sống người dân tốt hơn.

Phối cảnh Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Sáng 15-1, tại phường Bình Trưng, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Nghi thức lễ động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự án được quy hoạch như một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, dự án không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần mà được quy hoạch như một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại. Trong đó, sân vận động trung tâm có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi, lớn thứ hai cả nước và lớn nhất khu vực Nam bộ, có khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế cũng như các chương trình văn hóa, giải trí, lễ hội quy mô lớn.

Bên cạnh đó, khu liên hợp còn bao gồm hệ thống các nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao đa năng, khu huấn luyện chuyên sâu, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục dịch vụ phụ trợ, hình thành một quần thể thể thao – văn hóa hiện đại, đồng bộ.

Sáng 15-1, UBND TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Masterise tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, thuộc chuỗi các dự án hạ tầng - giao thông chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Nghi thức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các sở ngành và đơn vị liên quan của TPHCM và Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh dự án cầu Phú Mỹ 2 là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - tài chính lớn của châu Á vào năm 2050.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), với nhà đầu tư là Tập đoàn Masterise. Theo đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự chung tay của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc kiến tạo hệ thống hạ tầng quốc gia, coi đây là minh chứng sống động cho chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, đơn vị thi công để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và an toàn tuyệt đối.

“Công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhanh chóng nhưng nhân văn, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), được HĐND TPHCM khóa X thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề ngày 26-12-2025.

Công trình có chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km, giúp kết nối từ trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè (TPHCM) với đường Nguyễn Ái Quốc, xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

Công trình được đầu tư với quy mô 8 làn xe, trong đó gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp; hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng được xây dựng đồng bộ với tối thiểu 8 làn xe, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Công trình dự kiến được triển khai xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2029.

Đáng chú ý, cầu Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TPHCM áp dụng giải pháp đường nhiều tầng, gồm tuyến đường dưới mặt đất kết hợp hai tầng cầu cạn, vừa đảm bảo tăng năng lực lưu thông, vừa tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế di dời làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngày 15-1, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đây là 1 trong 4 dự án trọng điểm được TPHCM đồng loạt khởi công, động thổ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một số phối cảnh của tuyến Metro số 2. Ảnh: MAUR

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lễ khởi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM thông tin, tuyến tàu điện ngầm số 2 (đoạn từ Bến Thành – Tham Lương) có chiều dài 11,3km, điểm đầu từ ga trung tâm Bến Thành, đi dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh, điểm cuối dự án trong giai đoạn này là ga Tân Bình. Các tuyến đường này có lưu lượng giao thông rất lớn, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ. Dự án được đầu tư với quy mô 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỉ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách TPHCM.

Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM Phan Công Bằng phát biểu tại buổi lễ

Dự án được áp dụng tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống cấp điện 1.500V DC, tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh và hệ thống vé tự động liên thông toàn mạng lưới, hướng tới mục tiêu giao thông xanh, bền vững.

Metro số 2 sẽ đạt mức tự động hóa GoA4 - mức cao nhất hiện nay, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, được kiểm soát và can thiệp từ xa thông qua Trung tâm điều khiển OCC khi cần thiết. Liên danh nhà thầu EPC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm tổng thầu chịu trách nhiệm triển khai thi công. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường khẳng định, tuyến Metro số 2 là dự án tiên phong trong giai đoạn mới, mang vai trò dẫn dắt, định hướng cho toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị. Đây là dự án đầu tiên áp dụng đầu tư theo các cơ chế đặc thù đặc biệt từ Nghị quyết 98 (nay là Nghị quyết 260) và Nghị quyết 188, giúp thành phố tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm về thẩm quyền, thủ tục đầu tư, lựa chọn và quyết định phương án tuyến, bố trí vốn ngân sách thành phố, công nghệ, quy trình, biện pháp thi công.

Bên cạnh đó, tuyến Metro số 2 không chỉ là dự án giao thông mà còn là tái cấu trúc sự phát triển của đô thị theo định hướng giao thông công cộng…

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Ngày 15-1, tại xã Nhà Bè, UBND TPHCM đã tổ chức lễ động thổ, xây dựng cầu Cần Giờ. Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban ngành...

Nghi thức động thổ dự án xây dựng cầu Cần Giờ

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, TPHCM. Dự án được triển khai theo mô hình PPP - hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư. Cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km; vận tốc thiết kế tuyến chính 80km/giờ; thời gian xây dựng từ năm 2026-2029.

Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc giao đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía Đông Nam. Vốn ngân sách TPHCM tham gia dự án khoảng 3.428 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 9.136 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, cho biết quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đều xác định khu vực Cần Giờ là một trong các cực tăng trưởng lớn khu vực phía Nam của thành phố.

Các dự án nơi đây hiện đang triển khai như Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha, khách du lịch dự kiến khoảng 8,89 triệu lượt/năm; Dự án trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng phê duyệt có khả năng khai thác tàu container 24.000 TEU, tàu trung chuyển 65.000 tấn, sà lan 8.000 tấn. Thực hiện đầu tư, xây dựng khai thác cảng giai đoạn 1 trước năm 2030 nhằm mở rộng phát triển không gian về phía biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch sinh thái và kinh tế biển, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân và bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Chính vì vậy, theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố thông qua, dự án xây dựng cầu Cần Giờ đóng vai trò chiến lược, hết sức quan trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ hoàn thành sẽ là một trong các biểu tượng mới của thành phố, với thiết kế kiến trúc thẩm mỹ cao đã được phê duyệt, cùng với các dự án kết nối giao thông khác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, dịch vụ. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa cho người dân Cần Giờ.

UBND TPHCM cam kết sẽ chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn, thi công và nhà đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, đạt chất lượng kỹ thuật, an toàn tuyệt đối và sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân.

QUỐC HÙNG - THANH HIỀN - ĐÌNH DƯ - MINH HẢI - Trình bày: HỮU VI