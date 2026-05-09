TPHCM và TP Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM và TP Mumbai đã trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ.

Ngày 6-5, tại lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Ấn Độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai đã trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai, ngày 6-5. Ảnh: VOV

Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, trong đó có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Sự kiện là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất với mong muốn biến ý chí thành kết quả cụ thể.

Theo Bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản.



Với Bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM được nâng lên 88, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Đặc biệt, Mumbai là địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM, thể hiện tinh thần chủ động, tiên phong của thành phố trong mở rộng hợp tác cấp địa phương, góp phần hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà dự Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Mumbai, ngày 7-5

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn với Doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động tại thành phố; và xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố.

Đồng chí đề nghị doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối thực chất, chuyển các cơ hội hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ TPHCM – Mumbai nói riêng và Việt Nam – Ấn Độ nói chung.

Toàn cảnh Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ tại Mumbai, ngày 7-5

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng làm việc với Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, đầu tư - thương mại và thiết lập kênh kết nối doanh nghiệp thường xuyên giữa TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ; làm việc với Tập đoàn ACME về hợp tác năng lượng tái tạo và dự án sản xuất amoniac xanh tại Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9 – 10 tỷ USD; làm việc với GPS Renewables và SatyaGiri Group về các giải pháp chuyển đổi rác thải thành năng lượng, xử lý chất thải hữu cơ, khí sinh học, nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo.

Các lĩnh vực hợp tác trong Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai: - Thương mại và đầu tư - Giáo dục và đào tạo - Thúc đẩy ngoại giao văn hóa gắn với phát triển du lịch, giao lưu thể thao và các hoạt động giải trí, bao gồm trao đổi giữa các thư viện, bảo tàng và các lĩnh vực thể thao - Quy hoạch và phát triển đô thị - Phát triển hạ tầng cơ sở - Vệ sinh đô thị và quản lý rác thải - Bảo tồn sinh thái và tài nguyên thiên nhiên - Ứng phó với các tình huống khẩn cấp bao gồm phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn - Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông - Cung ứng các dịch vụ công cơ bản.

ĐÔNG SƠN