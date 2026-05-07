Việt Nam ngày càng chủ động thúc đẩy quan hệ với các đối tác châu Á

Những ngày này, dư luận quốc tế và khu vực dành nhiều quan tâm đến các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ và Sri Lanka, cho thấy sự chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm đạt được đồng thời hai mục tiêu phát triển kinh tế và an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

Truyền thông quốc tế chú ý đến lộ trình hợp tác mới mà Việt Nam và Ấn Độ công bố nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ, bao gồm thương mại, công nghệ, quốc phòng, kết nối, an ninh, phát triển bền vững và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng; cũng như việc hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như dược phẩm, năng lượng, đất hiếm và khoáng sản quan trọng nhằm tăng cường an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng. Các bài phân tích cũng đặc biệt quan tâm kế hoạch kết nối hệ thống thanh toán số giữa hai nước, coi đây là bước tiến đáng chú ý trong hợp tác tài chính và kinh tế số song phương.

Theo indianexpress.com và một số hãng tin khác, việc thúc đẩy hợp tác về khoáng sản quan trọng, đất hiếm, năng lượng, công nghệ và đầu tư được xem là dấu hiệu cho thấy hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược dài hạn, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Trang News.az của Azerbaijan nhận định chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang lại lợi ích chung cho cả Việt Nam và Ấn Độ, vì đây là cơ hội để hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới vốn được coi là “điểm mạnh” của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Các bài viết nhận định Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc và trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như ảnh hưởng ở Đông Nam Á - khu vực có tăng trưởng cao. Ở chiều ngược lại, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực, mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, bình luận về chuyến thăm Sri Lanka sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tờ The Times of India (Ấn Độ) ngày 6-5 cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa vượt khuôn khổ ngoại giao thông thường, phản ánh xu hướng Việt Nam ngày càng chủ động tận dụng các quan hệ đối tác chiến lược để phục vụ đồng thời mục tiêu an ninh và phát triển kinh tế. Theo đó, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka có tiềm năng đáng kể trong việc nâng tầm và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước với 4 yếu tố cho thấy tầm quan trọng của chuyến thăm này.

Thứ nhất, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước, cho thấy Sri Lanka có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo “Tầm nhìn 2045” được nêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đề ra mô hình tăng trưởng mới nhằm kết nối các mục tiêu phát triển ngắn hạn với mục tiêu dài hạn để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao và năng lực công nghệ tiên tiến. Tầm nhìn này nhấn mạnh hội nhập quốc tế nhằm phục vụ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Thứ ba, tư duy chiến lược của nhà lãnh đạo Việt Nam phản ánh tầm nhìn đó. Cách tiếp cận ngoại giao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết hợp giữa an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và hoạch định chiến lược dài hạn, nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế sâu rộng hơn nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế của Việt Nam và duy trì hòa bình khu vực, đồng thời vẫn bảo đảm tự chủ chiến lược.

Thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake có nhiều ưu tiên tương đồng trong chính sách đối nội và đối ngoại, qua đó tạo điều kiện cho hợp tác chặt chẽ hơn. Về đối nội, cả hai đều tập trung vào chống tham nhũng, cải cách kinh tế và công bằng xã hội. Về đối ngoại, hai bên cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, lợi ích của Nam bán cầu và tự do hàng hải dựa trên chính sách đa liên kết.

Bài viết đánh giá chuyến thăm Sri Lanka được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới góp phần định hình khuôn khổ mới cho quan hệ đa lĩnh vực thông qua việc mở rộng hợp tác vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống. Những lĩnh vực có khả năng được chú trọng gồm quốc phòng, an ninh hàng hải, khai khoáng, xây dựng, logistics, viễn thông, dược phẩm, công nghệ, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và chuyển đổi năng lượng. Việt Nam đang thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo nên các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo nhiều khả năng cũng sẽ được hai bên ưu tiên. Ngoài ra, các sáng kiến kết nối, bao gồm khả năng mở đường bay thẳng, cũng có thể được chú trọng.

Với chính sách đối ngoại đa phương và hướng tới tương lai, cũng như các hoạt động đối ngoại với nhiều quốc gia, Việt Nam ngày càng chủ động hơn trong việc tận dụng các quan hệ đối tác chiến lược nhằm tăng cường cả an ninh quốc gia lẫn tăng trưởng kinh tế trong tổng thể động lực rộng lớn hơn của châu Á. Chuyến thăm này có thể mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Sri Lanka - Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội mới và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước.

Theo TTXVN