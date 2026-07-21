Podcast: Hạnh phúc người dân là thước đo của đô thị đặc biệt

Dự thảo Luật Phát triển đô thị đã thể hiện tinh thần phân quyền mạnh mẽ, tăng tính tự chủ và tạo thể chế thúc đẩy một đô thị đặc biệt như TPHCM và các đô thị, các khu kinh tế đặc biệt phát triển. Để xứng tầm một đô thị đặc biệt, TPHCM cần được kiến tạo trên một triết lý phát triển rõ ràng, trong đó: đặt con người ở vị trí trung tâm; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của sự phát triển; xem chất lượng sống và hạnh phúc của người dân là thước đo cuối cùng của sự phát triển.