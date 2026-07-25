Nhịp cầu cử tri: BƯỚC CHUYỂN KÝ ỨC

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Bảo tồn di sản văn hóa song hành với phát triển đô thị thông minh.

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Từ khóa

di sản bảo tồn đô thị thông minh phát triển đô thị bảo tồn di sản di sản kiến trúc

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