Trực thăng đưa bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền trong đêm

Trực thăng EC225 của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 xuyên đêm đưa anh H.Đ.Q., bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền cấp cứu thành công.

THÀNH SƠN

Từ khóa

trực thăng EC225 Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng viêm ruột thừa cấp đặc khu Trường Sa

