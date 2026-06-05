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Trưng bày lại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn

SGGPO

Sau hơn một năm kể từ khi bị xâm hại gây hư hỏng, Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn được phục chế và đưa trở lại trưng bày phục vụ khách tham quan tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

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