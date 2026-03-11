Đa phương tiện

Truy bắt nhóm đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên

Lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, điều tra, truy bắt nhóm đối tượng nghi dàn cảnh cướp giật dây chuyền của du khách tại điểm du lịch Tân Huê Viên (TP Cần Thơ).

TUẤN QUANG

