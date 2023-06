Truy xét đối tượng xịt sơn quảng cáo web cá độ trên ghế đá

Ngày 27-6, Công an phường Long Thạnh Mỹ phối hợp với Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang truy xét người xịt sơn quảng cáo web cá độ lên nhiều ghế đá của nhà người dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông N. (ngụ phường Long Thạnh Mỹ) thức dậy thì phát hiện ghế đá trước nhà mình bị người lạ xịt sơn với nội dung “Hi88.com. Cược giải trí, kiếm tiền tỷ”. Qua tìm hiểu, ông N. biết được “Hi88.com” là trang web cá cược cờ bạc trực tuyến.

Bên cạnh đó, ghế đá của nhiều nhà dân, quán cà phê quanh khu vực cũng bị người lạ mặt xịt sơn với nội dung tương tự. Ông N. cùng người dân trình báo công an.

Nhận tin, công an đã ghi nhận hiện trường, truy xét người xịt sơn. Bước đầu thông qua camera an ninh, công an xác định 2 thanh niên liên quan vụ việc và đang truy bắt.