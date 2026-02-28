Từ ngày 3-3, phía Bắc chuyển rét trở lại

Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia khí tượng, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc từ đêm 2-3, sau đó lan xuống đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 3-3.