Từ thành phố của những “cái nhất” đến vị thế dẫn dắt

Sau hợp nhất, TPHCM được ví như cây đại thụ vững chãi: gốc vững - thân dài - tán rộng; sở hữu diện mạo và tầm vóc lớn mạnh hơn. Từ những “cái nhất” đã hiện hữu, nay được củng cố, mở rộng thêm để TPHCM trở thành đầu tàu tiên phong, dẫn dắt, cùng cả nước phát triển thịnh vượng.

Từ ngày 1-7-2025, TPHCM mở rộng không gian địa lý, sở hữu diện tích khoảng 6.773 km², gồm 168 xã, phường, đặc khu, trở thành đô thị đông dân nhất nước với hơn 14 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc khoảng 7,281 triệu người. Với nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ, TPHCM đang sở hữu lợi thế lớn để phát triển nền công nghiệp - dịch vụ cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc hợp nhất 3 trong 6 địa phương dẫn đầu về quy mô kinh tế Việt Nam càng củng cố vị thế đầu tàu của TPHCM. Đó là bước ngoặt mang tính lịch sử, mở ra cơ hội mở rộng về thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến. Đây là lần “cấu hình” toàn diện không gian phát triển mới, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất nước hội tụ thành 3 cực tăng trưởng cho một trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu Đông Nam Á.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại với định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

TPHCM sau hợp nhất được ví như “tam giác vàng” của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng mà còn trở thành nam châm hút các dòng vốn đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM có sự thay đổi lớn về quy mô, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. Mạng lưới khu chế xuất - khu công nghiệp được kết nối thành một và hình thành nên “thủ phủ công nghiệp” sôi động bậc nhất.

TPHCM có 66 khu công nghiệp với diện tích hơn 27.000ha. Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 49.000ha.

TPHCM cũng sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam, với 89 bến cảng tại 3 hệ thống cảng. Trong đó có cảng nước sâu thuộc tốp đầu thế giới tại Cái Mép - Thị Vải.

TPHCM đề xuất 4 khu thương mại tự do (FTZ) chiến lược, tạo lợi thế lớn trong kết nối giao thương khu vực và quốc tế, hỗ trợ xuất khẩu, cung ứng dịch vụ logistics và dịch vụ tài chính.

Theo Sở Du lịch TPHCM, năm 2025, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 39,3% so với năm 2024. Khách du lịch nội địa ước đạt 45 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2024. Tổng thu du lịch năm 2025 ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm 2025, ngành du lịch TPHCM ra mắt nhiều tuyến du lịch mang đậm bản sắc địa phương, quảng bá thành phố, như: “Gò Môn”, “Một góc Sài Gòn xanh”, “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại”, “Hành trình di sản”… Đặc biệt, TPHCM đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật, nổi bật là các chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9…, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Ngày 31-10-2025, UNESCO công bố danh sách 58 thành phố mới gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN), trong đó TPHCM vinh dự trở thành Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là một dấu mốc tự hào của TPHCM và ngành điện ảnh Việt Nam. Được gia nhập vào mạng lưới UCCN là sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực sản xuất, tiềm năng sáng tạo và sức ảnh hưởng của điện ảnh TPHCM - nơi có thị phần sản xuất phim lớn nhất nước.

Gia nhập mạng lưới UCCN giúp TPHCM có thể chia sẻ công nghệ, ý tưởng, nhân lực; đón nhận thêm nhiều dự án, quỹ đầu tư, liên hoan phim, chương trình hỗ trợ sáng tạo... góp phần nâng tầm thương hiệu điện ảnh TPHCM trên bản đồ khu vực.

Hướng tới các cột mốc quan trọng của đất nước như 100 năm thành lập Đảng, 100 năm lập quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Dựa vào thực lực hiện hữu, TPHCM đặt mục tiêu sẽ phát triển thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á; nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á… Để đạt được những mục tiêu vĩ mô đã đề ra, TPHCM xác định đích đến nhất quán và xuyên suốt là xây dựng TPHCM phát triển bền vững vì chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.

THANH CHIÊU