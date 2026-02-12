Đa phương tiện

Ùn tắc giao thông tại các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

SGGPO

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 1.027 chuyến bay, với tổng lượng hành khách đạt gần 156.315 lượt.

QUỐC HÙNG

