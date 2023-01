Va chạm giao thông, cảnh sát hình sự bị đâm tử vong

Ngày 7-1, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ án mạng do va chạm giao thông, khiến 2 người thương vong.