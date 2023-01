Vedan Việt Nam trao 1.000 phần quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Thấu hiểu với những trăn trở đó, ngày 9 và 10-1-2023 vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam) đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức trao tặng 1.000 phần quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phước Thái, Phước Bình, Tân Hiệp, Long Phước, Tam An và Bình An thuộc tỉnh Đồng Nai cùng với phường Mỹ Xuân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi phần quà bao gồm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo và các sản phẩm gia vị của công ty: bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, tương cà… Đây là hoạt động thường niên được Vedan Việt Nam duy trì trong nhiều năm qua nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một mùa Tết ấm no, hạnh phúc.

Ông Ni Chih Hao - Tổng Giám đốc Công ty CPHH Vedan Việt Nam - chia sẻ: “Năm 2022 vừa qua, nền kinh tế của thế giới gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng cao, nguồn lao động bị suy giảm, gián tiếp gây ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty. Tuy vậy, Ban giám đốc và CBCNV Vedan Việt Nam vẫn mong muốn duy trì hoạt động tặng quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn như lời chúc đầu năm và hành động tri ân cho mảnh đất quê hương thứ 2 của mình. Những món quà ngoài giá trị vật chất còn chứa đựng nghĩa tình mà tập thể Vedan Việt Nam muốn gửi đến người nhận. Họ cũng có thể là hàng xóm, có thể là bạn bè... của các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty…”.

Bà Phạm Thị Trọng ngụ tại tổ 2, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có chồng bị mất vì chất độc da cam, con gái cũng bị ảnh hưởng nên dù 30 tuổi nhưng không phụ giúp được gì nhiều. Hàng ngày bà đi mua bán ve chai để trang trải cho chi phí sinh hoạt gia đình. Những năm gần đây, bà được nhận quà tết từ Vedan Việt Nam, nhờ có phần quà này mà gia đình bà có được cái Tết đầy đủ hơn. Những ngày xuân đến, xóm nhỏ của bà thường râm ran câu chuyện mong đến ngày nhận quà của công ty.

Với phương châm “Vun đắp nghĩa tình - Hết mình cống hiến”, Vedan Việt Nam sẽ cố gắng không ngừng trong sản xuất kinh doanh, duy trì và phát huy các hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương quan tâm và chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đồng hành cùng sự tiến bộ xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới.