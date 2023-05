Vĩnh Long: Kiểm soát tuyến sông Cổ Chiên, ngăn ngừa cát tặc

Ngày 26-5, thông tin từ UBND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Mang Thít, Công an các xã An Phước, Chánh An, Mỹ An, Mỹ Phước và Phòng TN-MT huyện tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Cổ Chiên.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ khoáng sản và bảo vệ tài nguyên môi trường, phương thức thủ đoạn hoạt động khai thác cát sông trái phép của các loại tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa; các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát sông không phép trên địa bàn từ nay đến ngày 20-7.

Chỉ tính trên địa bàn huyện Mang Thít, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 30 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản cát sông trái phép, xử phạt vi phạm gần 2 tỷ đồng.

Cũng trên tuyến sông Cổ Chiên, trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp Công an xã Quới Thiện bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng ghe gỗ (không số hiệu) đang khai thác trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thủy phận thuộc ấp Rạch Sâu.

Tại thời điểm bắt quả tang, trên ghe có khoảng 12m3 cát. Qua làm việc, 2 đối tượng cho biết, đã điều ghe gỗ từ huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đến xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) hút trộm cát. Sau khoảng 30 phút trộm cát, các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng tang vật, xử lý theo quy định của pháp luật.